逐洞賽｜證券分析師林鈺凱

證券分析師林鈺凱表示，台股25日即便走出第五根黑K棒，但已經明顯收腳，加權指數高點突破24日高點、低點不破24日低點，止穩的味道已浮現。不過，世芯-KY（3661）繼4月股價崩盤後，再度遭到美國商務部點名，連帶金麗科（3228）及整體矽智財（IP）族群皆走勢疲軟，大大牽動台股25日盤面。

若是一般強勢股的回檔，通常回檔幅度達30％左右就會見到反彈，包含7月的航運股，都不脫離這個慣性。不過，若是政治風險，則將完全無法預期，個股往往也將無預警「中槍」，因此，此種個股更應保守應對。

觀察台股盤面，由於加權指數的回檔已近一周，有些多頭「正常回檔」的股票，都已經可以開始留意。畢竟台股的多頭還不會那麼快結束。

個股方面，本周納入投資組合的樺漢，投信鎖碼，股價於高檔打底後，股價後市有望持續發動攻勢。

展望後市，除美股與基本面外，還有個指標可當作多頭風向球，就是「炒作股」，而最經典的代表，就是仍處於概念階段的元宇宙題材。元宇宙概念股近日來，包括霹靂、位速、宏達電等，都有死灰復燃跡象，「空頭不死、多頭不止」，研判在炒作股未重挫前，多頭都將持續。