警方火速將討債的郭嫌等7人、與之打架的洪父等4人全數逮捕，並當場查扣1支木刀及鐵棍。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

警方火速將討債的郭嫌等7人、與之打架的洪父等4人全數逮捕，並當場查扣1支木刀及鐵棍。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東里港30餘歲洪姓男子向郭姓男子借18萬未還，郭24日晚間怒而夥同友人前往洪家討債，不料到場後洪男不在，而郭一夥人反與洪父及其親友起爭執、上演全武行，警方獲報後火速派出2梯快打部隊到場壓制，全場11人訊後全依聚眾鬥毆、傷害等罪嫌送辦，同時全案朝組織犯罪方向擴大偵辦。

里港警分局指出，24日晚間10點58分獲報里港鄉茄苳路段有人打架鬧事，當下啟動快打趕赴現場，第2梯次警力在3分鐘內抵達，第2梯次警力在7鐘內到達，火速將討債的郭嫌等7人、與之打架的洪父等4人全數逮捕，並當場查扣1支木刀及鐵棍。

警方調查，該起衝突起因於積欠債務，而欠債人是不在場的30餘歲洪姓男子，洪男向郭嫌借18萬遲遲未還，使得郭夥同6名友人前往討債，不料找不到欠債人反而與洪的父親、親友等4人打起來，雙方都有人掛彩，但無生命危險。

據悉，郭嫌稱洪父知道兒子欠債一事，還曾在電話中向他保證會替兒子還債，但之後仍是不了了之，所以他才登門討債、進而與洪父等人起口角又互相鬥毆。

警方說，全案11人訊後依刑法第150條聚眾鬥毆及第277條傷害罪嫌移送偵辦，並朝組織犯罪方向擴大偵辦。