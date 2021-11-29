高通全力衝刺功率放大器（PA）業務！市場傳出，高通捨棄英國磊晶龍頭廠IQE，赴台尋找PA合作夥伴，預計將由砷全新（2455）獨家供應料源，砷化鎵（GaAs）晶圓代工廠穩懋（3105）、宏捷科（8086）有望同步受惠，穩懋股價29日強漲逾7％；宏捷科、全新也逆勢上揚逾2％。

高通為強化通訊技術能量，預計將全力衝刺自行研發設計PA業務，亞洲砷化鎵磊晶龍頭全新有望成為獨家原料供應商，已進入最終驗證階段，並於明年量產出貨。

全新股價29日早盤逆勢上漲，盤中最高價一度達154元，重返5日線之上。穩懋、宏捷科等則可望接下代工大單，穩懋29日漲勢最猛，股價勁揚近8％，最高價衝上369.5元，距離17日盤中前高370元僅一步之遙。宏捷科也大漲逾2％，最高價150元、突破5日線。

法人指出，隨5G、元宇宙等新興應用逐漸發酵，預估明年磊晶出貨量將較今年大幅提升，全新今年資本支出較去年的9千萬元飆升至5～10億元，也透露出積極備戰產能的決心。