為宣示在電動車(EV)領域相關高級技術研發企圖心，29日日本日產汽車表示，將在未來5年內投資2兆日圓，約176億美元。

29日，日產公布的Nissan Ambition 2030(日產2030企圖心)計畫，勾勒長期願景，以及2050年之前可望落實碳中和目標。日產還要在全球雇用3千多位高級研發人員，同時也會持續提升既有員工工作技能。

此外，日產也要建立一個可共享資源，節省成本的聯盟平台，集思廣益包括碳中和技術、以電為動力的電氣化研究、軟體開發以及項目服務等。

2030財年前，日產以及豪車品牌INFINITI將推出23款新EV，希望在全球市場達到半數以上，使用油電為混合動力的目標。

由於在未來5年內預備推出20款新EV，以及裝載自主研發的混合動力技術e-POWER新車型，日產預定在2026財年前，增加在其主要市場的EV銷售量。其中，歐洲估成長逾75%，美國也可望增40%左右。

日產指出，將持續投入鋰離子電池研發，並導入無鈷技術，順利至2028財年時，成本可大減約65%。

同時，日產計畫在2028財年前，推出配備專有的全固態電池EV，而在2024財年，先在橫濱蓋一座試點工廠。日產也預期其全球電池產能在2026財年前，先提升至52 GWh，至於2030財年前，再達到130 GWh。

至於自動車方面，日產希望在2026財年前，能將半自動駕駛輔助系統ProPilot，應用在至少250萬輛日產以及INFINITI車款上。日產也會繼續開發自駕車系統，目標是2030財年前，希望在自產所有新車上，都裝有下一代LiDAR光學雷達系統。

日產也想擴展電池整新事業至歐美地區，計畫分別在2022財年以及2025財年時進行。據悉，日產的電池整新設備能將能源管理更經濟化。日產預定在2025年左右，能將車聯網以及家用電池系統產品完全商業化。

因此，2026年以前，日產還要投資200億日圓在EV充電樁相關建設方面。