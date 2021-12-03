自從6月FOMC會議表示開始討論縮減購債以來，黃金價格受到預期心理而壓抑於低檔，不過通膨非如聯準會所言僅是短期現象，冬季用油旺季可能支撐油價，而油價是通膨關鍵因子，使得黃金評價短線具平反空間。黃金被視為具有避險功能，抗通膨特性也適合做為資產配置一環，可適時透過黃金ETF參與黃金價格波動投資機會。

期元大S&P黃金ETF研究團隊說明，聯準會公開市場委員會(FOMC)近期罕見以不確定字眼描述通膨、供應鏈瓶頸以及勞動參與率，顯示經濟狀況略顯失控徵兆。

由於聯準會表示政策觀察期至少要到2022年第一季，可能壓抑市場利率跟不上通膨上升腳步，在通膨無法抑止、但升息仍未可見的情況下，黃金投資可望暫時擺脫過去5個月預期實質利率將走升的心理恐慌。

短線來看，三個因素將支撐金價，首先，抗通膨需求是金價上漲的重要動力來源之一，而油價又是通膨的火車頭，原油進入冬季用油旺季，有助於支撐通膨高檔不墜。

此外，中國及印度是黃金最大消費國，在疫情逐漸淡化之下，中國今年前3季金飾需求較去年同期成長83.9％，印度亦有44.9％的成長，今年底至明年初是金飾需求傳統旺季，有助於金價下檔支撐。而且，根據bloomberg統計數據，今年6~10月全球黃金ETF連續5個月淨流出，持有黃金現貨部位降至3057噸低點，不過在抗通膨需求增溫下，11月已有資金回流跡象。

然而也須留意歐洲疫情再起，壓抑原油需求，讓通膨降溫的可能。而中長線投資人仍須注意越接近FED升息時間前後，對黃金價格壓抑作用。根據CME FedWatch Tool，市場預期2022年6~12月聯準會可能升息2~3碼，一旦升息時間確立，黃金壓力恐怕又將加劇。

法人建議，想參與黃金價格波動投資機會者，可考慮以黃金ETF、黃金正向2倍ETF、黃金反向ETF操作。

不過，元大投信提醒，期信ETF持有的是期貨契約，依照指數編製規則將於期貨契約到期前把部位轉倉至其他月份，而不同月份的期貨價格可能不同，因此期信ETF的績效表現可能與現貨有所差異，在交易相關產品除須留意市場消息面風險外，仍需格外注意ETF折溢價風險，投資人操作時應謹慎評估自身風險屬性與商品適合度，嚴設停損規劃。