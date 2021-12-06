由台灣房屋集團趨勢中心舉辦的「2021年房市代表字」網路票選結果出爐，由「漲」字獲得逾五成民眾認同，拔得頭籌，獲選原因為「房價物價連漲，房市價高難追」；「房地合一、實價登錄2.0 新制7/1上路」，則為今年度民眾最「有感」的房市新聞。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，年度代表字反映出房市的真實現況，以近三年代表字來觀察，從2019年的買氣「回」溫，一路來到2020年疫情爆發，台商回流、市場游資豐沛，進入「熱錢多、利息低」買氣暢「旺」的時代。

2021年隨著限貸、重稅政策出爐，市場現金仍多，買氣依舊難擋，推案量高牽動地價飆升，加上疫後遞延買盤出籠、營建成本高漲、預期通膨效應等多頭格局影響，帶動全台房價、物價「漲」聲不斷，讓民眾深深有感，荷包厚度難趕上房價飛漲速度。

2021年民眾最有感的十大房市新聞，民眾對「房地合一、實價登錄2.0 新制7/1上路」最有感；其次為「台積電設廠高雄定案 周邊房價看漲」，以及「城中城大火 燒出老舊危樓改建問題」，為今年前三大房市焦點議題。

展望2022年，張旭嵐分析，明年房市要觀察四項變因，首先是「疫情」，omicron變種病毒變化，是否影響國際經濟和民生消費；其次，為「量化寬鬆政策」，疫情爆發後各國印鈔救市，使市場游資水位大升，也將牽動房市的價量走勢，「升息」和「囤房稅」政策變化，會增加購屋族成本，影響資產規劃。

由於政府透過貸款和稅制來「制量」，明年置產者更著重「質優」，保值性高的蛋白商品看俏，相對蛋黃區的高不可攀，蛋殼區的等待期又長，發展成熟、入住率高的住宅、社區型店面，以及自用型的廠辦這類以長抱為前提，市場需求穩定型的蛋白產品，成為中流砥柱。