紐約證券交易所（NYSE）母公司洲際交易所（ICE）今天宣布，任命波溫（Sharon Bowen）接任紐約證交所主席，成為華爾街這個機構的首位非裔女性主席。

洲際交易所並宣布，固定收益和數據服務部門主管馬丁（Lynn Martin）將接任康寧漢（Stacey Cunningham）的紐約證交所總裁一職，康寧漢則將加入證交所董事會。

洲際交易所創辦人史普瑞徹（Jeff Sprecher）在公布這些人事異動的信函中寫道：「隨著各地機構紛紛適應被疫情徹底改變的世界，我們的經營團隊也與市場環境一同轉變。」

波溫原本即為洲際交易所和紐約證交所董事，2014－2017年曾在監管期貨市場的美國商品期貨交易委員會（Commodity Futures Trading Commission）擔任委員。

她也曾在一些律師事務所擔任合夥人30年，專精於商業法。（譯者：張佑之）1101207