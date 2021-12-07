中國大陸昨新增本土新冠確診60例，集中在內蒙古，占55例，均在呼倫貝爾滿洲里市。內蒙古自治區現有病例415例，九成在滿洲里市，當地的防控部門昨日發通報稱，有19人違反疫情防控規定，隱瞞涉疫地區旅居史，發布不實訊息，逃避疫情檢查，嚴重破壞疫情防控秩序，分別被行政拘留、罰款或批評教育。

無症狀感染者方面，昨新增14例病例，本土有4例，分別是2例來自浙江，雲南和內蒙古各有1例，其餘10例則屬境外輸入。