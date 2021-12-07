為推廣中南美友邦食材佐台式料理，由外交部、台南市政府主辦，委由外貿協會執行的中南美洲海鮮牛肉推廣發表，7日首度移師台南以「辦桌」舉辦融入日常，貿協指出，今年截至目前為止五國友邦21家牛肉、白蝦及龍蝦等總進口成交額已逾6925萬美元。

外交部與貿協自2017年連續五年辦理牛肉、海鮮採購洽談會，共協助38家(次)我國進口商與103家(次)友邦業者洽談，洽談場次達631場，期間自友邦進口牛肉成長4.3倍、海鮮成長2.6倍，成果豐碩。今年協助來自五國友邦21家牛肉、白蝦及龍蝦供應商，與14家我國進口業者洽談，總計洽談60場次，總進口成交金額更是高達6925萬美元。顯示國人對於牛肉、海鮮的需求很大，商機潛力無窮。

外交部國際合作及經濟事務司司長蔡允中指出，透過辦桌生活化的料理手法，拉近國人與友邦的距離；貿協副秘書長王熙蒙指出，目前採購洽談成果斐然，我國自友邦進口海鮮、龍蝦逐年成長，鼓勵未來餐飲業者及消費者多加選購中南美洲友邦的海鮮、牛肉等特色食材。

此次有貝里斯、瓜地馬拉、宏都拉斯、尼加拉瓜及巴拉圭等5個邦交國駐台大使及代表、海鮮及牛肉進口商、台南餐飲業等共襄盛舉。辦桌料理是台菜的精華，也是台灣熱情好客精神的展現，並邀請到台南在地總鋪師，台南市褔爾摩沙廚藝協會創始會長汪義勇(阿勇師)及現任會長蔡裕峰(阿峰師)，運用自友邦進口的白蝦、龍蝦、牛肉、酪梨、辣椒醬、咖啡等食材，結合台南魯麵羹、蝦仁卷、土魠魚、米糕等特色料理，設計出全套辦桌宴席。

貿協指出，台灣與瓜地馬拉、宏都拉斯、尼加拉瓜三國簽訂自由貿易協定(FTA)，迄今已超過13年，雙邊貿易總額逐年成長。今年11月26日台灣與貝里斯經濟合作協定在立法院院會通過，該協定生效實施後，將有助促進兩國雙邊貿易、投資等領域的交流與合作，未來有機會在國內就以平易近人的價格享用來自中美洲友邦的龍蝦及白蝦。