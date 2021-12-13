台積電為何能打下「護國神山」的江山？除了傲人的技術、創新和管理，最重要的是誠信正直的作為，以及品質至上的承諾，贏得客戶的信任。反觀最該當全台誠信正直榜樣的教育部，針對大學考招卻一再運用投機取巧的方式，操弄公聽和民意，教壞囝仔大小！

「教育部公聽隊」的手法是，表面公開透明，私下暗地操作；看似自由民主，其實霸道理盲，就像《少林足球》的暗黑語說：「球證、旁證、技委、主辦、協辦都是我的人，你們怎麼跟我鬥？」

9月29日的大學考招公聽會就是教育部玩弄公聽會的典型事例。這項由民進黨立委林宜瑾主持的會議，本來是民眾黨立委高虹安要辦的，教育部趕緊搶在高立委之前舉行。當天出席的有各黨各派的32位委員，看似夠公平了，但歹戲則藏在應邀出席的9人之中，4位名義上來自不同單位，其實都是全教總的分身。這是哪門子的公聽會？

挑過才知擔重，痛過才知心疼。10月1日，大學招聯會的15個常委校長或代表經過這幾年痛苦的招生經驗後，以14：1的懸殊比率通過決議：「自111學年度起，學科能力測驗及分科測驗之級分計算方式，以各科前0.1%學生平均分數作為級距計算基準，採60級分制」，以有效改善現今學測前1%級分法選才辨識度不足，不利專才培育的缺失，又無損於多元適性的教育。

教育部本應尊重招聯會依據科學數據和模擬分析做成的專業決議了，何況，這一決議也受到國教盟等諸多教育團體的認同。嘿！不，教育部就是非我族類格殺勿論。但，想殺，又沒有流氓的勇氣。12月10日，重操公聽故技，換了個「學科能力及分科測驗級分計算方式」座談會的招牌，邀來的與會單位包括：全國教師工會總聯合會、全國教師會、全國高中教育產業工會都是同班人馬。這種槍手行徑跟考試作弊又有何差異？

好笑的是，這兩批槍手卻搞不清楚前0.1%和前1%的差別。招聯會通過的「前0.1%考生的平均成績」作為分科測驗60級分的計算基準，並不代表只有前0.1%的學生是頂級分。這個基本的數學觀念，外行的民粹硬是把它錯誤宣傳為只有千分之一的學生數是滿級分，自己的無知成了社會紛亂和學生恐慌的來源。

教育部近日還在民粹操作，這引起了科技產業界的反感。他們深知科技立國需要頂尖專才，而專才培育在砍頭式的考招制度中受到極不公的對待。教育部應尊重招聯會痛定思痛的專業決議，而非推卸責任，訴諸民粹的公聽會，正如社會大眾可對國家是否投注經費發展半導體產業表示意見，但不能將採用EUV或是e-beam專業技術拿來作公投。

如果教育部還是一意孤行，科技產業的領導廠商們將採取民間採購新冠疫苗的模式，和蔡總統來個直球對決！大家拭目以待。

（作者為國家公益發展協進會理事長）