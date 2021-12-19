男神王力宏遭前妻李靚蕾爆料約砲、召妓以及婚外情，「長文」被形容具有毀滅性，王力宏的父親王大中19日凌晨以親筆信反擊，李靚蕾以胎兒威脅逼婚，兩人的離婚程序走了2年，女方獲得數億贍養費、房子、2名菲傭、1保母、司機及小孩的教育生活費，王力宏都同意交付。法界人士人認為王父此舉等於間接透露部份離婚條件，李覲蕾再爆料，恐非王力宏能承受得起。

王大中透過親筆信，越洋控訴李靚蕾拿了億元的贍養費，法界人士指出，在台是沒有支付「贍養費」的依據，除非妻子沒有生活能力，或是可歸責的一方，也就是犯錯的不論先生、妻子都要支付另外一方精神慰撫金賠償，但從王父所稱，雙方並未提及子女的監護權，看來已達成協議支付撫養費。

王父透露離婚程序走了2年，法界人士指出，美國某些州的法律，夫妻離婚須經過2年分居，目的是透過「冷靜期」，確定離婚不是一時衝動，經過2年再向法院訴請離婚，一般來說，法院都會准許，至於相關法條，要看王力宏夫妻在美結婚時法律規定。

而從菲傭、保母以及李靚蕾要求子女生活不變，擅長家事訴訟的律師指，看來雙方並沒有搶小孩，似乎已談好條件，而其中菲傭、保母都與小孩有關，應該是協議書的內容，若協議書內有簽訂相關保密條件，王父所透露具體條件，恐有違反兒子、前媳婦的協議內容。

大陸網友稱「蕾神之鎚」，目前李靚蕾要求王家道歉，律師認為，在法律層面李靚蕾全勝，至於雙方達成何種條件，恐怕只有雙方才最清楚，若再上法院李靚蕾再爆料，恐非王力宏能承受得起。