全球車聯網知名品牌威潤（6465）近日推出全新主流機種AK300 4G車載衛星定位監控器，看準歐洲、拉美及東南亞地區多國在未來幾年將陸續終止2G和3G網路服務，威潤科技將協助各國車隊無痛升級，提供即時定位與相關駕駛安全管理等監測資訊，以期打造更高價值的車聯網應用。

隨歐洲電信商Vodafone公佈2025年停止2G服務、拉美電信商Claro公佈於2023年起陸續關閉多國2G及3G服務，及越南、印尼、馬來西亞等多國電信商，陸續公佈2G和3G網路落日計劃，帶動4G產品的剛性需求，目前歐洲、南美洲及東南亞地區仍有許多車隊使用2G或3G聯網產品，為因應激增的物流需求，勢必將於未來幾年內升級為4G規格。

董事長吳柏慶表示，隨疫情改變人們的生活型態、物流運輸需求急遽竄升，物流業者除擴增物流倉儲外，同時面臨大量車隊管理的挑戰。車輛的即時定位與派遣、油耗量、里程數、駕駛行為、車輛狀態等都與車隊整體的營運效率與成本息息相關。因此威潤特別推出AK300 4G車載衛星定位監控器，協助業者打造多元的車聯網應用。

AK300 4G車載衛星定位監控器除即時定位外，並可藉由各種感測器，進行駕駛身份辨識（RFID）、SOS緊急求救或攝影等，並支援藍牙通訊，可透過無線藍牙感測器，進行輪胎胎壓監測、溫濕度感測等。除此之外，更可即時監測車輛重要資訊，包含里程數、時速、油耗及駕駛是否怠速、超速等不良行為，以提升車隊整體管理效率。

根據Allied Market Research市調機構2021年6月公佈的研究顯示，2020年衛星定位追蹤器全球市場規模約17.8億美金，預計2028年全球市場規模達49.3億美金，複合成長率12.3%。威潤表示，過去1年營運表現確實受疫情影響，但看好後疫情時代帶動的運輸需求和歐洲、拉美及東南亞地區換機潮的發酵，公司對整體產業趨勢及未來發展仍具信心，對明年營運展望審慎樂觀。