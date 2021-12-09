雖然外傳立陶宛已經重回中國海關系統，但北京仍持續對立陶宛的貿易施加更多壓力，除了將其在中國海關清關等級降至最低之外，還要求多家跨國公司斷絕與立陶宛的關係，否則將面臨被排除在中國市場之外的命運。

一名立陶宛政府高層和一個行業機構告訴《路透》，中國以排除跨國企業進入大陸市場威脅他們斷絕與立陶宛的關係，這使得跨國企業捲入立陶宛與北京之間的爭端。

《路透》說，中國外交部沒有立即回應媒體對此事的評論請求。

駐立陶宛的台灣代表處上個月掛牌運作後，中國把其與立陶宛間的外交關係大幅降級。在經貿關係上則一度將立陶宛從海關清關系統名單中剔除，隨後又重新列入，但將立陶宛列為最低等級。

報導說，立陶宛與中國的直接貿易額不大，但其出口導向經濟中，有數百家公司生產傢俱、雷射器、食品和服裝等產品，供應給那些在中國銷售的跨國公司。

立陶宛外交部副部長亞多門納斯（Mantas Adomenas）告訴《路透》：「他們(中國)一直在向跨國公司傳遞資訊，如果他們使用立陶宛的零部件和用品，他們將不再被允許向中國市場銷售或在中國取得供應。」「我們已經看到一些公司取消了與立陶宛供應商的合同。」不過，他沒有提供受影響的公司或供應商名稱。

代表數千家立陶宛公司的立陶宛工業家聯盟(Lithuania Confederation of Industrialists)證實，一些從立陶宛供應商購買商品的跨國公司已成為中國的目標。「本周我們第一次看到中國直接向一供應商施壓，要求其放棄立陶宛製造的商品。」該聯盟的主席簡努樂維休斯（Vidmantas Janulevicius）表示，「以前我們只是感到會有這個威脅，現在這些威脅變成了現實。」

他談及一家歐洲公司時說，「對我們來說，最痛苦的部分是一家歐洲公司，許多立陶宛企業是這些公司的供應商。」不過他沒有點出公司名字。