虹揚-KY(6573)11月合併營收為1.65億元，月減14.66%，虹揚-KY預估，今年合併營收可望挑戰20億元，甚至上市以來新高，目前各產品線維持3到6個月訂單能見度，審慎樂觀看待明年營運。

由於客戶訂單需求趨緩，虹揚-KY自結11月合併營收為1.65億元，月減14.65%，年減1.96%，累計前11月合併營收為19.33億元，年增35.34%。

虹揚-KY發言人程御峰表示，10月合併營收高達1.94億，為上市以來同月新高紀錄，或許是10月備貨力道強勁的因素，11月訂單需求趨緩，不過整體來看，2021年整體營收仍有濃厚機會突破20億元，達到公司今年設定的目標，並可望挑戰上市以來的新高。

雖然11月訂單需求趨緩，但虹揚-KY目前各產品線仍可保持3~6個月的訂單能見度，三大產品線橋式整流器、整流二極體與太陽能二極體雖然銷售略有下滑約10~20%，不過整體而言銷售變動不大，加總銷售佔比仍高達90%以上，其中太陽能二極體隨著前端原物料短缺情況緩解，可望在明年有較佳的發揮。

目前虹揚-KY著重在保護類元件TVS與ESD的開發與銷售，在今年也已經於市場上有所斬獲，打入5C與網通市場，未來也將持續豐富產品齊全度，希望保護類元件的產品能打入如車用市場等更多的應用領域。