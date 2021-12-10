已經改名為Meta Platforms的臉書表示，它所研發的數位錢包Novi，將允許用戶透過旗下通訊軟體WhatsApp進行加密貨幣的交易。

Novi負責人凱思瑞（Stephane Kasriel）在推特上宣布，目前這項試點計畫僅開放給美國部分用戶試用。

在監管機構施壓下，Meta雖然已經大幅縮減數位貨幣Diem的發行規模，不過在同時卻把業務重心轉向數位錢包app的推廣。