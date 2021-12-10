全球連接線束解決方案領導廠商貿聯控股公司，9日於英國投資人關係雜誌《IR Magazine》頒發 2021年度大中華區最佳投資人關係獎項，貿聯榮獲「大中華地區高科技業最佳投資人關係公司」。

除了前述得獎項目外，貿聯控股另獲得「大中華地區中型市值最佳投資人關係企業」、「大中華地區最佳投資人關係長–黃英記」共三項提名入圍，為大中華區獲得最多項提名的企業之一。

貿聯董事長梁華哲表示，今年貿聯再度獲獎，對我們意義重大。我們感謝大中華區投資人、證券分析師、券商夥伴對我們投資人關係團隊的肯定。貿聯會繼續努力不懈，以友善投資人、維持資訊透明為企業責任，將穩健永續的長期價值回饋給股東及利害關係人。

貿聯以最佳實務為標竿，將投資人關係、媒體關係、公司治理整合於投資人關係團隊，提供及時準確的對外訊息，並以投資人為導向，精簡產品分類並提供趨勢變化於揭露資訊，大幅縮短投資人理解線束產業的門檻，並發現公司穩健成長的長期價值。

市場連結上，貿聯主動在每一季度季報後聯繫股東與證券分析師，反饋給經營層，今年以來，貿聯已參與國內外投資論壇達22次，並受10家券商列為長期研究追蹤公司。

英國投資人關係雜誌《IR Magazine》每年於全球評選投資人關係實務中傑出的專業人士、企業、 經營團隊，並頒獎表揚。大中華區於本年度分為票選組以及書面審查組，總計評選28個獎項。貿聯在票選組榮獲三項提名，票選組由投資經理人、證券分析師依各領域票選表現傑出的得獎者，書面審查組包含委員評比永續報告、年報以及投資人活動日等項目。