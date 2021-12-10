富時羅素日前公布最新台股指數相關增刪名單，嘉晶(3016)獲選為台灣中型100指數侯補名單。嘉晶11月營收為4.6億元，年增26.8%，但小幅月減，累計營收為46.2億元，年增24.8%。惟嘉晶今股價收盤137元，跌破月線。

受惠於矽晶圓需求強勁及價格上漲，11月嘉晶合併營收4.6億元，較上月小幅衰退0.28%，但仍創下單月營收歷史次高。

嘉晶積極布局氮化鎵(GaN)及碳化矽(SiC)等第三代化合物半導體基板市場，計畫在未來2～3年擴大SiC及GaN基板產能，目標是將SiC基板產能擴增7~8倍。

電動車為SiC的最大應用市場，Tesla率先在Mode3的逆變器(inverter)模組上採用碳化Sc技術，帶動全球車廠及半導體廠加速在SiC的佈局，未來主要應用在逆變器、車載充電單元(OBC)、DC/DC轉換器。

而根據市調機構YOLE的預測，車用碳化矽元件2019~2025年的CAGR高達38%，市場規模將成長至15.5億美元，將是碳化矽各大主要應用領域中最大的市場。