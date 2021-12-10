央視今天（10日）報導，據工業和信息化部官網發布，為加強大陸國家醫藥儲備管理，有效發揮醫藥儲備在確保公眾用藥可及、防範重大突發風險、維護社會安全穩定中的重要作用，大陸工業和信息化部、國家反恐怖工作領導小組辦公室、國家發展和改革委員會等六部門近日聯合印發《國家醫藥儲備管理辦法(2021年修訂)》(以下簡稱《管理辦法》)，將自2022年1月1日起施行。

據報導，大陸國家醫藥儲備包括政府儲備和企業儲備。政府儲備由中央與地方（省、自治區、直轄市）兩級醫藥儲備組成，實行分級負責的管理體制。中央醫藥儲備主要儲備應對特別重大和重大突發公共事件、重大活動安全保障以及存在較高供應短缺風險的醫藥產品；地方醫藥儲備主要儲備應對較大和一般突發公共事件、重大活動區域性保障以及本轄區供應短缺的醫藥產品。企業儲備是醫藥企業依據法律法規明確的社會責任，結合醫藥產品生產經營狀況建立的企業庫存。

依照《管理辦法》，大陸中央醫藥儲備分為常規儲備和專項儲備。其中，中央常規醫藥儲備主要應對一般狀態下的災情疫情和供應短缺，中央專項醫藥儲備主要包括公共衛生專項。國家建立疫苗儲備制度，分別納入常規儲備和專項儲備。

同時，要實行動態輪儲的中央醫藥儲備品種，由儲備單位根據有效期自行輪換，各儲備品種的實際庫存量不得低於儲備計劃的70％。儲備單位應建立醫藥儲備台賬，準確反映儲備品種的規格數量、生產廠家、採購價格以及儲備資金的撥付、使用、結存等情況。