中共中央經濟工作會議要求，2022年經濟工作要穩字當頭、穩中求進。大陸券商預計，2022年市場流動性有望中性偏鬆，全面實行股票發行註冊制將有利於A股市場回歸價值投資。

中國證券報報導引述川財證券首席經濟學家陳靂表示，在宏觀政策要穩健有效的目標下，預計穩中求進與「精準滴灌」將是2022年貨幣、財政政策的整體風格，政策可能以維持市場流動性，縮小PPI、CPI剪刀差，強化內需消費，支持中小微企業發展，促進充分就業，提振大陸經濟保持穩健增長等目標為主。

對於2022年A股市場流動性，陳靂判斷，2022年美國聯準會（Fed）有可能升息，大陸全年貨幣、財政政策中性偏鬆可能性較高。

中信建投證券首席經濟學家黃文濤則認為，2022年上半年很有可能降準、降息，跨週期和逆週期宏觀調控政策會有機結合，預計新基建、老基建、優質房地產公司及按揭貸款、先進製造業、碳減排將成為「寬信用」的五支箭。