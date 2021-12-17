今年來通膨顯著上揚困擾絕大多數經濟體，許多央行急猴猴調整利率試圖壓制通膨。渣打銀行東北亞資深經濟學家符銘財指出，台灣需避免現在升息，一則台灣現在物價紛紛上揚，是來自於供應鏈中斷和進口油價上漲，這兩項因素在2022年會有所緩和；另則，台灣的實質利率約-1.5％上下，相較於東南亞國家的-3％附近，台灣情況「輕很多」，台灣的產出缺口也相對平衡，「央行若在2023年再決定升息，條件上比較成熟！」

央行最新公布，台灣消費者物價指數（CPI）年增率在11月來到2.84％，全年CPI年增率1.91％；不含蔬果及能源的核心CPI年增率則全年1.28％、11月1.49％，符銘財認為，央行在第四季理監事會議作出「不升息」的決議是正確作法。

渣打銀行已上修台灣2022年GDP年增自2.9％至最新的3.3％，符銘財指出，疫情影響、五倍券，和半導體晶片需求不停等三大因素，是上修估值的考量因素；近日確定的美國聯準會邁向結束QE，對台灣的影響其實不大，惟會帶來資本市場的動盪。

除了部份國家已升息抗通膨，美國聯準會2022年貨幣政策、升息考量時點，將成為其他國家央行定錨調升利率的跟進時點。符銘財表示，台灣目前、2022年都不適合升息，關鍵在於這段期間民間企業積極投資設廠，需要合宜的資金成本！」