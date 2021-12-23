投資台灣三大方案確定延期3年 減碳為必要條件 09:462021/12/23 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 經濟部長王美花表示，投資台灣三大方案會在院會通過，大原則確定延長3年，並且會將減碳措施納入。（資料照，劉宗龍攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 經濟部長王美花表示，投資台灣三大方案會在院會通過，大原則確定延長3年，並且會將減碳措施納入。 王美花今日到立法院經濟委員會，會前接受媒體採訪作以上表示。 王美花表示，台商回來投資案件還是很多，許多業界反應應加碼鼓勵投資台灣，優惠大體維持原來的方向，減碳是必要的條件之一，碳是必要條件，會檢視碳排相關措施，行政院院會後會跟大家說明。 ESG表現優異企業 分享落實心法 外資期現貨 同步偏多 #減碳 #王美花 #投資台灣 #三大方案 #3年 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸港觀盤－經濟景氣承壓 政策著重穩中求進 04:102021/12/23 全球財經 可持續發展連結債 櫃買規劃買賣制度 04:102021/12/23 證券．權證 總統力邀台商回流 衝刺電動車、5G、綠能 04:102021/12/23 財經要聞 永續投資當紅 ESG債券潛利佳 04:102021/12/23 投資理財 台灣本田首款國產油電車 逆勢降價 04:102021/12/23 財經要聞 大同旗下尚新能源興建 宜蘭復興國中 光電球場啟用 04:102021/12/23 產業特刊 多元主題X多重資產 迎經濟轉型 04:102021/12/23 投資理財 伊頓在台營收 明年續拚雙位數成長 04:102021/12/23 產業．科技 太陽能業者建電站 瞄準漁電共生 04:102021/12/23 財經焦點 智慧箱網養殖技術 海大研發有成 04:102021/12/23 產業特刊 寧德時代 最大鋰電池基地投產 福鼎廠逾人民幣千億產值 04:102021/12/23 全球財經 財經熱門新聞 2022年10大黑天鵝曝光！專家警告：台海危機恐讓晶片業崩潰 - 財經 這區房價半年1坪飆5萬 內行揭殘酷真相：再觀望更慘 - 財經 新竹升格哪裡房價會漲？在地人曝這區回不去了：超車板橋 - 財經 第三代半導體 黃金陣容成形 - 財經要聞 - 工商時報 科技大老語出驚人「護國神山功勞給蔡英文」 張忠謀早爆沒「他」就沒台積電 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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