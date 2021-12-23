經濟部長王美花表示，投資台灣三大方案會在院會通過，大原則確定延長3年，並且會將減碳措施納入。

王美花今日到立法院經濟委員會，會前接受媒體採訪作以上表示。

王美花表示，台商回來投資案件還是很多，許多業界反應應加碼鼓勵投資台灣，優惠大體維持原來的方向，減碳是必要的條件之一，碳是必要條件，會檢視碳排相關措施，行政院院會後會跟大家說明。