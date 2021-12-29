漢翔水湳廠區8號棚廠鉗工作業區集塵區，29日上午10時15分，發生粉塵氣爆，現場共7位工作人員受傷。漢翔下午1時表示，2位重傷及5位輕傷，分別送醫急救。其中，重傷柯姓員工，救治醫生表示，經一小時急救後不治；程姓員工二級燒燙傷，目前生命跡象穩定；輕傷的鐘姓、蕭姓2位員工留院觀察；至於黃姓、楊姓、彭姓等3位已出院。

漢翔董事長胡開宏，獲悉粉塵氣爆事件之後，率領公司主管親赴醫院關切傷者，安撫慰問家屬，並表示公司會盡一切力量，全力協助家屬處理後續事宜。

胡開宏也向經濟部長王美花報告，公司發生重大工安意外，難咎其責，經台中榮總返回公司後，已確定共計7員輕重傷。其中，一人死亡，另一人二級燒傷；另五員（三員已返家、二員觀察中），公司已成立專案編組配合地方政府專家，務必釐清責任歸屬；另對傷亡員工會展現公司誠意及負責態度來處理。

胡開宏強調，此次火災事件，對公司營運與財務面的影響不大。

漢翔透露，此事件當時正進行民用飛機零組件加工研磨，該廠房鉗工作業區集塵區，為民用飛機的機工零件打磨區，加工過程中，產生金屬粉末發生意外，引燃造成氣爆起火，引發火災及濃煙，消防隊抵達前，公司已自行撲滅，總計7輛消防車到場，現場共7位工作人員受傷，其中2位重傷及5位輕傷，分別送醫急救。

至於粉塵引燃發生原因，尚需專業研判，漢翔正配合公務機關進行事故原因調查，及受傷同仁照顧，公司後續將隨時更新訊息。