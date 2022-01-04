新北男駕駛精神不濟釀禍 幼兒園前失控暴衝撞傷5騎士 19:182022/01/04 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 22歲蔡姓男子今（4日）下午4時許，駕車行經新北市中和區立德街某幼兒園前，疑因精神不濟，車輛直接衝撞路旁多輛機車，造成5人輕傷送醫。（翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 22歲蔡姓男子今（4日）下午4時許，駕車行經新北市中和區立德街某幼兒園前，疑因精神不濟，車輛直接衝撞路旁多輛機車，造成5人輕傷送醫。（翻攝畫面） 22歲蔡姓男子今（4日）下午4時許，駕車行經新北市中和區立德街某幼兒園前，疑因精神不濟，車輛直接衝撞路旁多輛機車，造成5人輕傷送醫。（翻攝畫面） 22歲蔡姓男子今（4日）下午4時許，駕車行經新北市中和區立德街某幼兒園前，疑因精神不濟，車輛直接衝撞路旁多輛機車，造成5人輕傷送醫。（翻攝畫面） 22歲蔡姓男子今（4日）下午4時許，駕車行經新北市中和區立德街某幼兒園前，疑因精神不濟，車輛直接衝撞路旁多輛機車，造成5人輕傷送醫，蔡男酒測值為零，詳細車禍原因待進一步釐清。 據悉，蔡男駕車行經中和區立德街某幼兒園前，當時正值下課時間，許多家長騎機車在門口等待孩童放學，蔡男疑因精神不濟、誤踩油門，車輛直接朝路旁機車衝撞，造成5人輕傷送醫。警方初步研判，疑因精神不濟、恍神才會釀禍，詳細車禍原因待進一步釐清。 疑精神不濟 男子開車直衝對向轉角家具行釀3傷 連假首日 中山高民雄段發生重大車禍 1人無生命跡象 #幼兒園 #暴衝 #疑因 #精神不濟 #5人 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台南巷弄民宅傳火警 嬤孫嗆傷倒地急送醫 19:062022/01/03 社會 疑未注意後方來車肇禍 新北自小客翻覆1人輕傷 10:552021/12/31 社會 男子無照騎車自摔 刮地100公尺意識不清送醫 11:112022/01/03 社會 清潔隊駕駛疑昏厥連撞7輛機車 送醫後宣告不治 16:302022/01/01 社會 不爽姐與男友白住想趕出門 弟弟一刀穿胸刺死她 07:482022/01/01 社會 台中大刀隊砍國旗隊 跨年大亂鬥逮5人 04:102022/01/02 地方新聞 凌晨國一南下嘉義段大貨車追撞車禍 遭撞駕駛命危 10:132021/12/31 社會 金門環島北路翻車事故 駕駛輕傷虛驚一場 14:342022/01/04 社會 行凶動機曝光！他持刀刺殺親姐還棄屍街頭 落網吐真相 16:492021/12/31 社會 日本再爆隨機砍人 阿嬤脖子中刀大噴血 18:262022/01/01 國際 不滿鄰居批評愛妻 6旬莽男持園藝鏟活活打死他 15:432022/01/03 社會 社會熱門新聞 埔里臥龍洞離奇命案變「3吊屍」！失蹤情侶遺體尋獲 - 社會 3人先後吊死南投臥龍洞 消防曝驚人巧合：十年前就下不了山 - 社會 埔里古道離奇「吊屍」命案 高大成推測：恐被上吊 - 社會 貨車司機買便當呼喊沒回應 車子起步撞死老闆 - 社會 埔里臥龍洞吊屍案1死2失蹤 在地人曝神秘傳說：有寶藏和巨蟒 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。