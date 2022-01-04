22歲蔡姓男子今（4日）下午4時許，駕車行經新北市中和區立德街某幼兒園前，疑因精神不濟，車輛直接衝撞路旁多輛機車，造成5人輕傷送醫。（翻攝畫面）

22歲蔡姓男子今（4日）下午4時許，駕車行經新北市中和區立德街某幼兒園前，疑因精神不濟，車輛直接衝撞路旁多輛機車，造成5人輕傷送醫。（翻攝畫面）

22歲蔡姓男子今（4日）下午4時許，駕車行經新北市中和區立德街某幼兒園前，疑因精神不濟，車輛直接衝撞路旁多輛機車，造成5人輕傷送醫。（翻攝畫面）

22歲蔡姓男子今（4日）下午4時許，駕車行經新北市中和區立德街某幼兒園前，疑因精神不濟，車輛直接衝撞路旁多輛機車，造成5人輕傷送醫，蔡男酒測值為零，詳細車禍原因待進一步釐清。

據悉，蔡男駕車行經中和區立德街某幼兒園前，當時正值下課時間，許多家長騎機車在門口等待孩童放學，蔡男疑因精神不濟、誤踩油門，車輛直接朝路旁機車衝撞，造成5人輕傷送醫。警方初步研判，疑因精神不濟、恍神才會釀禍，詳細車禍原因待進一步釐清。