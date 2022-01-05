日本東京消防廳表示，從元旦到1月3日的新年期間，東京都內有19人因吃年糕噎住送醫搶救，年齡分別為38歲到100歲之間，其中4名80多歲的女性不幸噎死。

日本放送協會（NHK）報導，東京消防廳呼籲，新年期間常吃年糕，高齡者長與年幼孩童應盡可能將年糕切為小塊、仔細咀嚼後再吃下肚。

讀賣新聞報導，2016年到2020年間，共有453人因吃年糕或糰子等噎住送醫，約1/3集中發生在歷年1月期間，其中有403人是65歲以上的高齡者。（譯者：顧荃/核稿：蔡佳敏）1110105