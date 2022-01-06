新北市永和區保平路292巷某公寓民宅5樓今（6日）下午9時許傳出火警。（摘自我是永和人臉書）

新北市永和區保平路292巷某公寓民宅5樓今（6日）下午9時許傳出火警，消防局獲報派員前往搶救，從5樓民宅內救出3名受困者，3人均腳部輕微燙傷，火勢及時被撲滅，3人送醫後並無生命危險，另外，疏散該棟住戶3人，詳細起火原因待進一步釐清。