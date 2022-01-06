永和民宅火警 警消馳援3人腳部燙傷送醫 22:162022/01/06 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 永和民宅火警 警消馳援3人腳部燙傷送醫。（摘自我是永和人臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市永和區保平路292巷某公寓民宅5樓今（6日）下午9時許傳出火警。（摘自我是永和人臉書） 新北市永和區保平路292巷某公寓民宅5樓今（6日）下午9時許傳出火警，消防局獲報派員前往搶救，從5樓民宅內救出3名受困者，3人均腳部輕微燙傷，火勢及時被撲滅，3人送醫後並無生命危險，另外，疏散該棟住戶3人，詳細起火原因待進一步釐清。 台南巷弄民宅傳火警 嬤孫嗆傷倒地急送醫 埔里臥龍洞3人吊屍案 跑山獸、神鷹助運出遺體 #3人 #腳部 #燙傷 #5樓 #民宅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 富邦重訓營開跑 補強3人出爐 04:102022/01/04 運動天地 台中神岡移工宿舍大火 鐵皮屋陷火海燒死1男 10:472021/12/31 社會 苗栗住宅大樓火警 26歲男全身燒燙傷送醫急救 14:542022/01/03 社會 桃機8確診 新增3例「都在二航廈」Ct值曝 93人送集檢所隔離 22:212022/01/05 生活 臥龍洞3屍租屋現「殉道者」紙條 情侶手機詭重置警發毛 20:002022/01/05 社會 防疫旅館3人群聚 張上淳曝一驚人現象：發病前5天就傳毒 15:022022/01/02 生活 動用百餘警力掃蕩糾眾暴力球棒隊 花警逮回16人 15:542022/01/06 社會 北市防疫旅館3人確診 莊人祥揪關鍵疑點：Ct值驟降 16:042021/12/30 生活 北巿防疫旅館爆3人同時確診 全棟已清空 14:212021/12/30 生活 北市防疫旅館3人 確診Omicron 04:102022/01/02 生活新聞 苗栗公寓大火26歲男三度灼傷 寵物狗、浣熊命喪火窟 16:072022/01/03 社會 社會熱門新聞 掌摑低階值星官又罵三字經 空軍飛彈一等士官長下場超慘 - 社會 女大生每2天換人嘿咻 性成癮染病仍戒不掉 醫嘆父母造成 - 社會 網紅前空姐與男攝影家中嘿咻 綠帽夫怒告 天價和解金曝光 - 社會 跑山獸夫妻助臥龍洞案 妻見小徑足跡「心裡怪怪的」轉頭就破案 - 社會 苗栗男墜樓後躺地說「想再睡一下」 母睡醒查看發現死了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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