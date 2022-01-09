未滿5歲童也確診！桃機手推車員傳妻 妻再感染照顧家庭3人

桃園機場群聚感染事件持續擴大，今天一口氣暴增11例本土，其中有6例是機場手推車員工及其家人，其中一名手推車員案17473的妻子為居家照服員，該員曾照護的家庭也有三人確診，有2人是未滿5歲的小孩，是因為小孩發燒送急診，整起群聚事件才被發現。

案17473桃機手推車員傳染給妻子，妻再感染照顧家庭3人，導致未滿5歲童也確診。(翻攝自中時新聞網)

指揮中心指揮官陳時中表示，今確診的包含昨深夜快篩陽性的2名機場手推車員案17473以及其妻子案17472都確診，該妻為一名居家照服員，該員曾照護的家庭中也有3人確診。

陳時中說，這起群聚是從一名5歲男童發現，因1月7日發燒、喉嚨紅腫等症狀送急診，被機警的醫師揪出，追蹤後發現孩童母親案17470、大伯案17471、居家照護員案17472，也就是手推車員妻子都感染。目前推測是桃機手推車員案17473先傳染給妻子案17472，進而引發家庭群聚。

指揮中心表示，目前已對該名居服員曾照護的家庭進行匡列，初步掌握已有6、7個家庭，目前共匡列9名接觸者，除3人陽性外，其餘6人列為居家隔離。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳則補充，先前確診的防疫計程車司機案17240，目前感染源已找到，初判是一名在去年12月26日曾載過的境外移入感染者。

張上淳指出，案17240在去年12月30日發病，1月4日確診，他分別曾在12月26日、31日載運過兩名確診者，經基因定序比對後，加上感染時序上推判，防疫計程車司機的感染源是26日入境的個案。

陳時中表示，本土確診大部分都與桃機有關，為因應本土疫情持續升溫，今起至1月24日全國仍然維持二級警戒，並加嚴戴口罩等防疫措施。同時宣布即起至1月24日，除少數例外，外出全程都應戴口罩，營業場所也要遵守實聯制、量體溫、加強環境清消，員工健康管理等。