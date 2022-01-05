桃機前進指揮所下令，清潔外包公司航廈夜班人員全數送集中檢疫所集中隔離。(民眾提供)

桃機群聚擴大8人確診，前進指揮所啟動3項緊急作為。（非新聞當事人）（陳麒全攝）

中央流行疫情指揮中心今(5)日公布國內新增3例COVID-19本土確定病例(尚未取號)，為擴大採檢清潔外包人員，於今日晚間檢驗陽性。

指揮中心表示，3名個案均為女性，年齡分別為1例50多歲及2例60多歲，Ct值分別為33.8、23.4及19.5，為案17230、案17238、案17239及17266同職場工作人員，相關疫情調查、接觸者匡列及防治工作刻正進行中。

指揮中心說明，因應桃園機場感染事件，指揮中心於第一時間針對外包清潔人員進行擴大採檢，已匡列861人，截至今日晚間，已有4例陽性（案17266及前述3例陽性）、855例陰性、1例檢驗中、1例待採檢。總計清潔外包人員已確診共7人（案17230、案17238-17239、17266、及前述3例）。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，今共採檢160多位，最後有3人陽性，都是外包清潔人員，且均是二航廈大夜班人員。

指揮中心說明，因應今日晚間新增3位本土確診病例，立即啟動緊急作為如下：

1. 針對清潔外包公司航廈夜班人員共93人，全數送集中檢疫所集中隔離。

2. 該公司其餘未隔離員工，共768人，明後兩日（1月6日-1月7日）每日以家用快篩自我檢測，並彙整報告提供前進指揮所。1月8日將再度安排全員PCR檢驗。

3. 已責成外包清潔公司嚴格確實執行員工健康監測，確保員工健康，以及早處理可能事件。