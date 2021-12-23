日本內閣府23日（周四）調升下個財年（明年4月起）經濟成長預測，表示儘管Omicron變種病毒與供應受限的風險仍在，但預料該財年國內生產毛額（GDP）將增至歷史新高。

內閣府表示，由於政府歷來最高的追加振興預算案已於本周獲國會通過，預期2022財年經濟成長由7月估的2.2％上修至3.2％。

這也意味2022財年經濟成長將寫下2010財年以來最快速度，當時甫歷經全球金融海嘯，經濟擴張3.3％。