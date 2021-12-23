日本官方調升2022財年經濟成長預估至3.2％ 14:002021/12/23 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本內閣府23日（周四）調升下個財年（明年4月起）經濟成長預測，表示儘管Omicron變種病毒與供應受限的風險仍在，但預料該財年國內生產毛額（GDP）將增至歷史新高。 內閣府表示，由於政府歷來最高的追加振興預算案已於本周獲國會通過，預期2022財年經濟成長由7月估的2.2％上修至3.2％。 這也意味2022財年經濟成長將寫下2010財年以來最快速度，當時甫歷經全球金融海嘯，經濟擴張3.3％。 大陸明年經濟弱衰退 世銀估降至5.1％ 日本2022年度經濟成長率上修至3.2％ 料GDP創新高 #全球 #經濟成長 #調升 #日本官方 #日本內閣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全球潔淨能源指數 近3年報酬229％ 04:102021/12/23 投資理財 中研院：台灣明年通膨會破2％ 04:102021/12/23 財經要聞 多元主題X多重資產 迎經濟轉型 04:102021/12/23 投資理財 台新投信看台股2022 雙選舉+三大題材助攻 12:492021/12/23 財經 《國際經濟》2.2％→3.2％ 日樂觀上修2022財年GDP 11:082021/12/23 財經 全球景氣持續復甦 台股金融及傳產股持續受惠 11:022021/12/23 財經 基礎建設吹起綠色風 亞洲債券報酬佳 11:092021/12/23 財經 新冠疫情升溫 西安緊急封城 恐衝擊半導體、汽車產業… 04:102021/12/23 財經要聞 台北生技園區2022年啟用 拚年產值500億元 11:122021/12/23 財經 三大優勢撐腰 高收益債券2022年有看頭 13:002021/12/23 財經 美復甦太強 反衝擊全球經濟 04:102021/12/23 全球財經 財經熱門新聞 100億比特幣被媽媽當垃圾丟掉！他崩潰喊：人生毀了 - 財經 這區房價半年1坪飆5萬 內行揭殘酷真相：再觀望更慘 - 財經 新竹升格哪裡房價會漲？在地人曝這區回不去了：超車板橋 - 財經 晶圓二哥遭開槍 28奈米更猛！罕見1舉動輾爆台積電 - 要聞 科技大老語出驚人「護國神山功勞給蔡英文」 張忠謀早爆沒「他」就沒台積電 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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