台積電殺尾盤，台股指數失守17800點！美國11月消費者物價指數(CPI)比去年同期勁揚6.8%，刷新1982年6月以來最大年增幅，美國通膨居高不下，市場關注台灣時間12月16日FOMC會議結果，雖然縮減購債規模可能提高至每月300億美元已在市場預期當中，惟升息時點仍是未定數，引發風險性市場不安情緒，也影響投資氛圍，儘管台股早盤跟隨上週五美股指數全面收高腳步開高，且一度上攻至17919.35點，股王矽力-KY(6415)反彈，世芯-KY(3661)、譜瑞-KY(4966)等千金股同步收高。

中小型股亦有金寶(2312)、康聯訊(3672)、中砂(1560)、飛宏(2457)、萬旭(6134)、明基材(8215)、藥華藥(6446)、光磊(2340)、昇達科(3491)、霹靂(8450)、雷科(6207)、萬泰科(6190)及環天科(3499)漲停作收，但扮演穩盤要角的台積電(2330)開高收低，最後一筆大單賣出以下跌4元作收，對聯想集團提起專利訴訟的大立光(3008)亦失守2000元關卡，在追高無力、賣壓湧現下，台股指數開高收低，失守17800點關卡，終場加權股價指數約17767.6點，下跌58.66點，成交量約2825.95億元；OTC指數為230.98點，上漲0.58點，成交量956.32億元。

今天盤中上市各類股以鋼鐵類股表現最佳，上漲1.54%，其次是生醫類股及電機類股，分別上漲0.97%及0.66%，表現較差者為運輸類股、塑膠類股及水泥類股，其中運輸類股下跌1.33%，塑膠類股下跌0.85%，水泥類股下跌0.62%；上櫃部分，表現最佳為電子通路類股，上漲2.3%，表現最差為航運類股、下跌0.85%。

就技術面來看，今天台股受到上週五美股反彈收高帶動，指數以高盤開出，盤中雖然攻抵17900點之上，但市場追價意願不足，並於尾盤走弱，終場下跌58.66點，以17767.6點作收，失守17800點關卡；儘管今天台股指數收低，但目前指數沿著5日均線緩步走高，各期均線全數上揚，中期均線月線、季線、半年線及年線維持多頭排列，KD指標也在高檔鈍化，技術面呈現強多格局，觀察12月份過往經驗指數上漲機率高，加上外資重返買超行列，籌碼面相對穩定，配合年底集團及法人作帳行情樂觀，台股指數仍有機會挑戰18000點。

復華台灣好收益基金經理人沈萬鈞表示，變種病毒對盤勢的影響降低，帶動外資、投信法人持續回流台股，資金重返大型電子權值股，電子族群如台積電、聯發科、聯電等相對強勢，海運族群亦獲市場青睞，帶動加權股價指數及店頭市場指數上周同步收漲，由於費城半導體指數及蘋果等指標科技股續創新高，增添台股半導體供應鏈族群資金動能，加上傳產金融各有利多題材，將有利大盤續攀新高。

台新主流基金經理人沈建宏表示，繼9月之後，12月股市再度面臨QE可能提前結束及Omicron變種疫情變數，不過，初步看來，Omicron變種目前重症機率低，而通膨壓力雖升溫，但央行仍關注經濟，不致於快速縮緊貨幣；另就台股本身基本面分析，2020~2021年連續兩年高成長，預估2022年台股企業獲利年增率介於持平~衰退3%內，優於先前預估；在籌碼面方面，外資期貨未平倉空單仍在3萬口以下，顯示對台股並未明顯偏空，且QE期間台股年線有撐，配合年底作帳及作夢行情的啟動，明年第一季以前對台股不必悲觀，拉回仍提供良好的買點。

沈建宏指出，台股架構上仍是高檔震盪格局，低檔有撐，但接近前高或過高後都將面臨賣壓，18000點關卡將是這波台股行情的最大壓力，不過，熱錢仍將尋找投資機會，第一季作夢行情仍有機會持續，操作上留意停利與資金輪動，注重2022年題材性與獲利成長性為首要。在類股操作上，由於台股企業2022年成長非全面性，宜優先挑選具新產品與新技術利基者，看好汽車及車電供應鏈、伺服器供應鏈、高速傳輸規格，以及半導體供應鏈；傳產股則看好獲利轉佳的航空股。