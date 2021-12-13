寒冷的天氣，一定要吃火鍋，北市衛生局為維護民眾食用產品的衛生安全，在今年10月至11月中執行火鍋料及冷凍冷藏食品專案抽驗計畫，共計抽驗38件，發現2件青蔥、1件麻辣鍋貼不合格；另有2件鴨血產品標示不符規定，其中，三媽臭臭鍋松山店的「鴨血」和八方悅鍋物港福店「生鴨血」，皆因檢驗結果含有「雞」成分，與菜單標示鴨血不符。

北市衛生局表示，這次針對38件產品火鍋料、冷凍冷藏食品抽驗金屬鉛及鎘、食品添加物，發現惠康百貨、新千葉火鍋西門店的青蔥檢出殘留農藥、違反《食品安全衛生管理法》，可開罰依6萬元至2億元罰鍰；另有1件千張鍋貼（麻辣）衛生標準不符規定、違反《食品安全衛生管理法》，依規定要沒入銷毀並經命限期改正，屆期未改正者會被罰3萬元至300萬元罰鍰，衛生局已要求抽驗地點下架商品不得販售。

此外，衛生局也在八方悅精緻鍋物以及三媽臭臭鍋松山店抽驗到各有1件鴨血產品，驗出含雞成分，屬非百分之百鴨血，但菜單僅標示為「鴨血」未說明完整產品內容物，要求業者改正違規菜單標示。

衛生局指出，雖然傳統上習慣稱為鴨血，但於菜單僅標示為「鴨血」未說明完整產品內容物，易使民眾誤解為百分百純鴨血，已要求業者改正，也再次提醒相關業者，若產品含有其他雞血，建議更改為水血、禽血、鴨血（水血）、鴨血（禽血）、鴨血（含雞血）等，避免誤導以維護消費者權益。