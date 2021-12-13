一年一度的聖誕節，即將到來，包括台中福華大飯店、裕元花園酒店，及九族文化村，均摩拳擦掌，準備搶食聖誕大餐或入園遊樂商機。其中，福華邀請台中知名LIVE歌手音樂表演，還有抽獎活動助興，最大獎的「雅緻樓層精緻雙人房」，目前訂位量達七成。其中，情人訂位量占一半以上，顯示聖誕節商機誘人。

同樣地，裕元花園酒店的映景觀餐廳、中餐廳聖誕夜訂位量達八成；另鐵板燒餐廳、自助餐已客滿。其中，映景觀餐廳、鐵板燒以情人為主、自助餐與中餐廳以家族聚餐為主。

歲末年初的聖誕與元旦假期，九族文化村祭出最低優惠價逼近55折搶客。九族說，隨著疫情的舒緩，很多人會在這個時候安排出遊，九族文化村也釋出近期最低價的優惠活動，不管使用五倍券、國旅券或是現金，只要結伴同行，每人只要500元，優惠幅度逼近55折，且都有贈送日月潭纜車當日免費搭乘。

九族文化村表示，聖誕與元旦假期優惠期限一過，票價即將調回原價，遊客應把握最後的機會。

台中福華大飯店透露，該飯店覓舍西餐廳，12月24日平安夜至12月25日聖誕節，舉辦《美食音樂饗宴》，邀請台中知名LIVE歌手音樂表演，歡迎共享快樂時光，PICK 5覓舍經典套餐，每人1980元加計10％，雙人皆享用經典套餐，即可參與節慶限定抽獎活動，獎項包含雅致樓層精緻雙人客房、COCHINE香氛蠟燭、Panettone義式聖誕水果麵包，及小福蛋薑餅人，讓消費者在台灣，也可體驗「偽出國」的聖誕節氛圍。

另外，當提到聖誕節時，就會聯想到燭光晚餐及一些溫馨的畫面，因此，福華在活動期間提出一些抽獎獎項，讓消費者更加能體會到節慶的溫度。最大獎-「雅緻樓層精緻雙人房」，是近期整裝完成，並運用了「徽派的設計風格」，相當有溫度感。

裕元花園酒店指出，今年因疫情許多民眾無法出國或返鄉，但在該酒店，一樣讓您能感受到聖誕的過節氛圍，無論整體空間營造、法式聖誕餐點與西式甜點，處處都能感受到用心與巧思。

目前正逢草莓產季，裕元花園酒店西點坊主廚蔡凱因，推出了專屬聖誕的甜點-草莓格斯，綿密香甜的口感，每天出品後的下午茶時段，就會瞬間秒殺；另廚師團隊也設計出今年的聖誕薑餅屋-平安樹屋，限量100組，及裕元每年重頭戲的聖誕火雞禮袋，限量150隻的預購數量，均即將銷售完畢。