印尼統計局15日公布11月貿易順差35.1億美元，小於10月的57.3億美元，主因是11月進口成長勝過出口成長。11月印尼出口額年增49.7％至228.4億美元，主要受到礦業出口推動。11月進口額年增52.6％至193.3億美元，主因是原物料價格上漲。11月印尼對美國、菲律賓及馬來西亞都締造貿易順差。