印尼11月貿易順差縮小 18:092021/12/15 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 印尼統計局15日公布11月貿易順差35.1億美元，小於10月的57.3億美元，主因是11月進口成長勝過出口成長。11月印尼出口額年增49.7％至228.4億美元，主要受到礦業出口推動。11月進口額年增52.6％至193.3億美元，主因是原物料價格上漲。11月印尼對美國、菲律賓及馬來西亞都締造貿易順差。 智路遭美阻擋 併美格納破局 新興亞股翻紅 台股大吸金 #億美 #貿易順差 #印尼 #主因 #縮小 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 海外包裹 前11月稅金史上新高 04:102021/12/15 金融．稅務 東陽前11月每股稅前淨利1.3元 11:152021/12/15 財經 布林肯訪印尼 闡述美國印太戰略 04:102021/12/15 話題觀察 美股基金犀利 連11周吸金 04:102021/12/15 投資理財 漢來美食疫情受害 25檔股價創今年新低 16:232021/12/15 財經 《基金》11月投信基金規模寫次高 增減前3出列 11:252021/12/15 財經 疫情惡化 韓國11月就業成長減速 18:092021/12/15 財經 資金充沛 2021年國際板債券發行首破200檔 12:532021/12/15 財經 陸慷外放 將任中國駐印尼大使 04:102021/12/15 產業財經 《國際產業》韓最大IPO儼然成形 LGES估吸金110億美元 14:492021/12/15 財經 中鋼1月內銷盤價 面臨降價 04:102021/12/15 證券．權證 財經熱門新聞 陸半導體廠慘了？拜登狠爆 砍斷陸大廠唯一後路 - 財經 台積電勿忘慘案！ 英特爾曾衝刺這技術害慘台灣科技業 - 財經 英特爾搶產能還要「VIP」待遇！台積電1句回應被讚爆：很仁慈了 - 財經 英特爾CEO大讚台積電有內幕 專家揭3奈米訂單恐變毒藥 - 財經 政府打炒房只會失敗收場？ 房產專家警告2種人悲慘下場 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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