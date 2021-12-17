大陸環球網17日統計，自12月10日以來，美國財政部、商務部等多個部門對包括商湯科技、大疆創新等在內的多家中國企業和人員實施制裁，或者列入「投資黑名單」。僅過去一周內，美當局已連續推出四波涉及中國企業的制裁，涵蓋數十家中企或研究機構。這還不包括一些媒體披露但尚未正式通報的制裁，也未包括美國國會通過、拜登尚未簽字的反華議案。環球網報導，北京外交學院教授李海東表示，美方近期一系列對華制裁再次表明，遏制對抗是美國對華政策的本質。其終極目的是阻礙或打斷中國科技進步的快速發展步伐，通過捏造人權、涉疆等問題，慫恿鼓動其盟友並在國際社會層面詆毀中國。「這是一種無底線的操作。」

環球網報導，美國制裁打壓中企近來持續不斷。當地時間16日，美國財政部將8家中企列入「中國軍工企業」投資黑名單。同日，美國商務部將中國軍事科學院、軍事醫學研究院及其旗下11家研究所等25個實體列入限制出口的名單，美國國會參議院則在當天通過「維吾爾強迫勞動預防法案」。美方這一系列動作的理由，均扯上涉軍、涉疆、人權等問題。

李海東指出，美方近期一系列對華制裁再次表明，在對華問題上，遏制對抗是美國對華政策的本質，美國正在不斷地織密、織牢邊緣化和競爭對抗的對華政策體系和網路。

李海東認為，到了年底美方拋出一系列更加緊鑼密鼓的對華打壓行動，這表明：一方面，美國對華遏制對抗的強度之大、密度之強。可以預見的是，這樣一種態勢不會改變，而且會更加變本加厲；另一方面，美方也是借此在拉攏更多盟友，一起搞對華戰略競爭。

「美方密集制裁的終極目的，是阻礙或打斷中國科技進步的快速發展步伐，通過捏造人權、涉疆等問題，慫恿鼓動其盟友並在國際社會層面詆毀中國，這是一種無底線的操作。」談及制裁背後的政治動機，李海東稱，明年美國中期選舉將至。兩黨都試圖通過繼續打「中國牌」來獲取更多的政治資本，攀比著「誰對中國更強硬」成為了美國政客操縱中期選舉的重要策略，這就解釋了為何此時制裁如此頻繁。

環球網報導，李海東說：「整體而言，這一系列制裁行動，體現出美國的對華政策是非常不健康的，同時也是病態的、極端的、不理性的。」