日本經濟研究中心預測，日本人均名目GDP將於2027年被韓國超過，2028年將被台灣超過。主因是日本行政等方面的數位化進展遲緩，勞動生產率成長緩慢。

截至2020年，日本人均名目GDP為3萬9890美元。分別高出韓國25％，高出台灣42％。據預測，2025年之前，韓國年增長率將達到6.0％，台灣將達到8.4％，而日本的年增長率僅2.0％。

這種差距是由勞動生產率的成長率不同所造成。顯示個人富裕程度的人均名目GDP可以藉由勞動生產率、平均勞動時間和就業率來解釋。

2020～2030年代，韓國和台灣的勞動生產率提高將使人均名目GDP提高4個百分點以上，而日本的增幅僅為2個百分點以下。

日本經濟研究中心認為，數位化轉型（DX）的成敗將對勞動生產率的提高有很大影響。韓國和台灣與日本的差異就在於是否具備推進數位化轉型的基礎。

韓國和台灣一直在推進行政流程的電子化。在日本，蓋章及簽字等企業間交易仍採用傳統的非數位化方式。日本大型IT企業的負責人表示，在新冠疫情下普及的居家辦公也在緊急事態宣言解除後「逐漸增加面對面辦事流程」。