大陸車用電池廠的市占率持續升高，尤其近期又傳出特斯拉近期所下的電動車電池新訂單全部交由大陸廠商生產，總規模達100萬台，這也讓韓國廠商LG、三星及SK等三大廠受到影響，未來競爭壓力有增無減，而陸廠之所以能搶走市占，在於他們握有成本較低的磷酸鐵鋰（LFP）電池專利。

韓國經濟日報報導，調查機構SNE Research周四表示，特斯拉最近所下的明年車用電池新訂單全由陸廠奪下，寧德時代吃下45GWh訂單，比亞迪則拿到10GWh訂單，總量約可生產100萬台的特斯拉Model 3和Model Y。

不僅如此，大陸第4大廠國軒高科日前也宣布將與美國某間車廠簽訂電池供應長約，在2023至2028年期間供應200GWh電池，業界推估該車廠就是特斯拉。

報導指出，由於大陸車用電池廠商的版圖迅速拓展至海外車廠，讓南韓電池廠相當緊張，大陸廠商專攻LFP電池，韓廠則以能源密度較高的鎳鈷錳（NCM）電池為主，LFP電池成本較低，可用於續航距離較短的入門款電動車款，且NCM電池因原料價格上漲而飆升，一來一往造成大陸車廠迅速搶下市占，韓廠的競爭力也減弱不少。

特斯拉10月將標準版的電動車電池改為LFP電池，未來福斯與戴姆勒等廠也有意在入門款使用LFP電池，這讓韓國廠商感到相當緊張，全球有95%的LFP 電池是由大陸廠商製造，且陸廠也握有該電池的專利。

面對陸廠的強勢進逼，韓廠的市占受到侵蝕，陸廠寧德時代去年市占僅6.2%，但今年升至12.5%，排名也從第5名衝到第3名，反觀LG的市占從25.8%下滑至23.0%，SK On維持5.7%左右，三星SDI則從6.7%摔至5.0%。