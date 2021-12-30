西安封城，根據TrendForce的調查指出，三星（Samsung）目前受到影響的層面著重於人力輪班安排的困難；由於人流管制等措施迫使該公司必須以有限的人力規模繼續生產。目前三星正積極進行調整以降低對產出的衝擊，而當地政府預期會在一到兩周內恢復正常。然而，若疫情未能得到妥善控制，不能排除將衝擊近期廠區內的生產稼動率，導致產出小幅下降。至於其他生產所需之原物料、水電等需求則仍供給無虞，三星仍在確認具體的衝擊程度。

TrendForce指出，三星目前位於西安的兩座大型NAND Flash製造廠生產並未中斷。然而，受限於更為嚴苛的管制政策，迫使其將對該廠進行必要的調整。除此之外，在終端產品方面，該地主要負責包含UFS及client SSD等消費性產品的組裝，對於智慧型手機以及筆電的採購端影響將較為直接。但由於該公司目前庫存水位偏高，短期內供給應仍能滿足無虞，僅可能預期跌價空間會出現小幅收斂。

TrendForce進一步表示，觀察12月29日現貨市場表現，受到三星發表聲明激勵，賣方大致都暫停NAND Flash的報價。至於明年首季的合約價預測，TrendForce將積極觀察疫情發展下三星的因應方式，若封城持續，不排除NAND Flash合約價跌幅會進一步收斂。