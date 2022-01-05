能率(5392)布局車用領域，成果逐漸顯現，過去主力3C產品營收已不到集團營收之10%，汽車產品營收超過製造事業群營收的50%以上，能率創新副董事長董俊毅表示，未來公司將持續投資日系汽車品牌廠車用機構件，目標是2025年車用產品占比達70%。

為擺脫3C產業之變化快速，能率創新自多年前起透過併購方式加速布局汽車產品等其他領域之生產線，目前已發展為兼具生產工廠及消費通路之集團公司，製造與通路營收占比約為4:1。

適逢全球碳排放議題以及AI興起，電動車(EV)＆先進駕駛(ADAS)成為這幾年之顯學，旗下轉投資之日本第一化成控股IKKA-KY(2250)打出「日本」、「原廠零件」主力口號，有別於台灣多數以歐美車廠及副廠零件為主之產品，成功於全球疫情干擾時刻，成為台灣第一家上市的日本公司，也象徵了能率創新在汽車產品之布局邁出了重要的一大步。

能率表示，集團主力製造本業，生產工藝也不再局限於鋁合金金屬加工，擴大至粉末冶金、塑膠射出等多項生產技術，生產地區也由延伸至日本、中國大陸、台灣、東南亞等跨地區生產工廠；產品也不再侷限於3C產品，延伸至汽車、航太、工業電腦及智能家電等相關產品，過去主力之3C產品營收已不到集團營收之10%，反而是汽車產品營收超過製造事業群營收的50%以上，除既有之日系車廠訂單外，公司目前也在積極爭取美系車廠金屬訂單。

今年生效之RCEP(區域全面經濟夥伴協定)，對於集團生產供應鏈來說更是一大利多。RCEP目前約有15個會員國，旨在通過削減關稅及非關稅壁壘，建立統一市場的自由貿易協定，能率創新近幾年透過併購方式拓展日本、東南亞生產基地，以提供廠商更多元之選擇，而隨著RCEP之生效，關稅成本將有效降低，更有助於日本高優質汽車零件可以銷往中國大陸及東南亞地區，能率創新各生產工廠之資源配置將可更有效運作，並藉此爭取更多汽車零組件之相關訂單。

董俊毅表示，能率創新對於製造事業體將持續深耕在汽車事業，透過子公司第一化成控股及Sol-plus之日系平台，透過強化塑膠、粉末冶金、鋁合金之輕量及耐用特性，在電動車零組件加大力道，受到疫情影響，這二年國際收購評估也隨之減少，隨著今年中預期國際旅行將更為解封，能率創新也將加速針對潛在中日本車用零件公司之併購評估計畫，持續擴大汽車零組件之比重，為公司帶來更大之成長。