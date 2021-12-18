當前中美因證券市場監管問題僵持不下，引發市場對在美中概股集體下市及金融脫鉤的擔憂。中國證監會再度回應美國審計監管指出，目前中美雙方相關監管機構正就開展審計監管合作事宜進行磋商，並已取得一些積極進展。

香港經濟日報報導，中國證監會17日晚間表示，會堅持開放合作的態度，尊重PCAOB（美國公眾公司會計監督委員會）履行其監管審計師執業質量的職責，通過國際合作，解決PCAOB對在美註冊中國會計師事務所開展檢查與調查問題，是國際通行做法。

中國證監會表示，美國證券交易委員會（SEC）和PCAOB繼續與中方保持溝通、積極解決問題的態度表示歡迎，中國隨時準備與美方進一步溝通。

報導稱，過去幾年，中國證監會和財政部多次主動向美方提出聯合檢查合作方案，和執法合作現存問題的解決建議。中國證監會認為，PCAOB「認定報告」中關於中美審計監管合作歷程和現狀的描述，未能全面、客觀反映中國所持立場和所作努力，會就相關情況與美方溝通。