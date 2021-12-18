四大公投今天投票，前總統馬英九上午到中華衛理公會平安堂投票。雖然公投投票日仍可宣傳，但針對媒體詢問預估投票率、是否宣傳到最後一刻等提問，馬僅揮手表示「謝謝、辛苦了！」國民黨前主席洪秀柱投完票受訪時說，投票率很重要，有時藍軍易受天候影響不投票，公投事關重大，大家還是會來。

馬英九上午循慣例一早8時準時投票。領票至投票過程，全程配合防疫措施，噴酒精、量體溫、貼貼紙標示一個動作都沒少，並低調與民眾一起排隊領、投票。

洪秀主上午則前往傳神居家照顧協會投票。（趙婉淳攝）

馬英九投完票後要離去時，媒體詢問，今天天氣好像比較冷一點，馬說「對對對」。至於昨晚國民黨民主守夜晚會，沒有黨籍縣市長參與是否影響黨內氛圍？馬僅說「謝謝！」

洪秀主上午則前往傳神居家照顧協會投票，她會後受訪表示，公投是直接行使民權，今天看到投票所民眾踴躍投票，還有推著輪椅前來投票，顯然大家都十分重視，雖無法神預料公投結果，但對結果充滿信心，希望能順利通過。

昨晚國民黨在自由廣場民主守夜，但藍營縣市長未出席，僅以影片呼籲投同意票，是否凝聚力不足，洪秀柱說，她不願意這麼想，藍營縣市長有其作法與個性，心裡也許是同意，但可能會顧慮到一些問題。

洪秀柱表示，新北市長侯友宜有其行事作風與個性，但她不認為侯內心有不同的想法，新北市因核能電廠特別多，還是有人會有某些的顧慮，身為行政首長，不願在此事表現得好像絕對是怎麼樣，但她覺得整個社會的風氣已經出來。

洪秀柱指出，她尊重每個行政首長用不同的方式來表達意見，不用太在意或過度批評，否則反而引起藍營不團結的解讀，更何況集會場所，確實行政首長真的很忙，要他們全部到齊，有時候也是有點強人所難，能夠用視訊或影片，也是可以的，不要太苛責，若讓人覺得藍營在搞分裂，對未來選舉不是好事。她說，有時看到外界攻擊侯友宜，她覺得沒必要，因為侯是做實事的人。