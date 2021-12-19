深圳市發改委17日公布「深圳市氫能產業發展規劃（2021-2025年）」顯示，到2025年，深圳將形成較為完備的氫能產業發展生態體系，建成氫能產業技術策源地、先進製造集聚高地、多場景應用示範基地，實現氫能商業化應用，氫能產業規模達到人民幣（下同）500億元。

證券時報報導，上述規劃指出，展望2035年，深圳氫能產業規模將達到2千億元，形成集氫氣製、儲、運、加、用於一體，關鍵技術達到國際先進水準的氫能產業體系，氫能在終端能源消費中的占比明顯提升，對深圳市能源結構綠色低碳轉型形成有力支撐。

近年來，大陸政策持續加碼氫能領域。「十四五」規劃指出，要實施氫能產業孵化與加速計畫，謀劃布局一批氫能產業。2020年9月，大陸多部門公布「關於開展燃料電池汽車示範應用的通知」，明確未來對氫燃料電池車產業鏈的補貼原則和架構。2021年8月，首批燃料電池汽車示範城市群正式亮相，北京、上海、廣東被納入其中。