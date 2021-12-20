玉山國家公園管理處成立36周年，發表新書《玉山煙雲》、《鍾愛玉山》。（廖志晃攝）

玉山國家公園管理處成立36年，發表新書《玉山煙雲》細數開創初期篳路藍縷，從業人員胼手胝足的歲月；保育志工隊徒步巡查守護玉山，透過鏡頭記錄玉山的萬種風情，集結成《鍾愛玉山》攝影集，呈現地景及生態的多樣性。

玉管處新書發表會，歷任處長包括林青、許文龍、陳隆陞、游登良、曾偉宏及墾丁國家公園管理處長林文和，還有前玉山國家警察隊長曹國聖等退休同仁都共襄盛舉。

玉管處長鍾銘山表示，《玉山煙雲》分為五部曲，彙整玉管處開創迄今的山林歲月，從業人員秉持生態保育、環境教育及登山遊憩服務核心目標，兢兢業業攜手克服難關，在時空與人物的嬗遞過程中，歷經開發與保育衝突、草創奠基家園、強化保育工作，到提升高山遊憩、行銷國際與世界接軌，還面臨921大地震、八八風災等天災地變的挑戰。

《玉山煙雲》訪談20多位資深人員，回顧執行業務心路歷程，以多元觀點及視野，道出在玉山的蛻變與成長，還有珍貴的資料和圖文，值得細細品味與珍藏。

《鍾愛玉山》則是邀集30多位保育志工，共同創作的攝影文字書，以圖領文方式，呈現保育志工守護玉山的足跡，用文字與圖片勾勒出生態保育藍圖，藉由一張張的照片傳遞保育的真善美。

玉山系列叢書的出版，給玉山從業人員留下最美好的回憶，也讓社會大眾了解國家公園的籌設及推動只是開端，保育是長期且持續性的工作，期望更多民眾一同參與永續保育台灣這塊土地。