宏碁集團旗下資訊系統整合服務子公司智聯服務（6751），於今（21）日董事會中通過現金增資案，擬將發行普通股697萬股，發行價暫定為每股45元，預計募集資金總額為3.14億元，募資後將擴增其實收資本額達2億元。

智聯服務長期深耕台灣半導體產業客戶，並隨客戶擴展腳步及母集團宏碁的資源挹注下，建立全球化利基點、布局國際市場。

智聯服務總經理韓政達表示，台灣半導體是領先且獨步全球的重要產業，智聯服務以半導體客戶為核心的發展戰略，智聯服務預計募集的資金，將用於充實營運動能，以支應半導體客戶的成長以及全球營運擴張的需求。

智聯服務除了提供給客戶，軟、硬體資訊產品外，同時協助客戶維運，甚至提供給客戶維運所需要的IT人力外包服務，再藉由IT人力外包的服務，替客戶提前規劃好因應下一世代所需要的軟硬體資訊產品架構，形成一個完整的服務生態鏈。

透過其獨有的服務生態鏈（Service Eco-System）聚焦策略，智聯服務亦對未來成長契機看法正向，預期經由此回的現金增資案，將可為其未來營運儲備充沛能量。