Ansys台灣（NASDAQ：ANSS）榮獲2021-2022卓越職場（Great Place to Work）認證，其獎項完全依據在職員工於該公司的體驗。日本和南韓也加入台灣團隊的行列，一同慶祝亞太區（APAC）的全體重大成就。

根據卓越職場（Great Place to Work）舉辦的問卷調查顯示，高達91％員工認為Ansys台灣是優良職場。除此之外，89％員工表示，當他們加入Ansys時，覺得自己受到團隊歡迎，同時超過80％的員工亦認為Ansys能提供一個兼顧員工心理與情感健康的工作環境，並能透過公司培訓等計畫，增進員工自身的專業能力。種種數據皆證明，Ansys台灣具有良好、健康且鼓勵員工發展的企業文化。

Ansys深耕台灣多年，與眾多本地企業以及學校單位合作，為其提供先進的技術支援，橫跨汽車、工業、通訊、PCB產業、光電等多重領域。除了提供客戶專業的技術服務以及解決方案以外，Ansys更是致力於為全體員工打造公正、尊重、包容且相互信任的企業文化，相信唯有讓員工擁有良好健康的工作環境，才能實現技術創新，進而推動產業發展。

Ansys人力資源總監Yutaka Tokimasa表示：「我們對身為Ansys的一份子感到驕傲，我們創造了多元包容的職場，歡迎來自全球各地的人才加入。我們隨時視員工體驗和包容文化為優先，因此很高興榮獲Great Place to Work認證，希望以此為基礎，持續將員工視為最珍貴的資產。」