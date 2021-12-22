氟素設備及材料供應商上品今(22日)以每股新台幣166元掛牌上市，開盤以265元、上漲99元開出，漲幅逾59%，演出蜜月行情，如果中籤戶在開盤時賣出，將可有近10萬元大紅包入袋。

上品上市前公開申購的承銷價為166元，申購股數1970張，公開申購期間共吸引逾44.9萬筆參與申購，凍結資金約745億元資金，中籤率近0.44%，中籤戶如果開盤即賣出，將可賺到9萬9000元的價差。

上品開盤以265元開出後，截至近11點，高點即為開盤價265元，低點一度來到250.5元，成交量逾2800張。

以每股新台幣166元掛牌上市，早盤上演蜜月行情，上漲99元、59.6%，至265元。

上品指出，今年年半導體產業在5G、人工智慧、PC/筆電及車用等需求成長下，帶動整體半導體製造及其上下游相關供應鏈增加資本支出，帶動對主要產品氟素樹脂廠務設備及電子級化學品儲槽設備的需求提升，前3季營收為26.98億元，較去年同期成長52.42%，已超越去年整年營收，稅後淨利6.79億元，較去年同期成長123.86%，前3季EPS達9.85元。

上品主要產品為各種氟素樹脂內襯設備及應用材料，提供用於高溫或腐蝕滲透性強的化學液於生產、儲存、純化、輸送等功能之設備及材料，應用於半導體電子特用化學品廠及晶圓代工廠、石化廠、面板及太陽能廠，並取得國內外多項專利，自製率高且符合國際多項認證，獲得國內外半導體供應鏈及電子化學品製造商之信賴，建立長期穩固的合作關係。