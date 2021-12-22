挪威的一家石油探勘和開發公司Aker BP周二宣布，將收購瑞典Lundin能源的石油和天然氣業務，將擠身北歐第二大石油上市公司。

兩家公司表示，以現金和股票收購的資產價值約在1250億挪威克朗(約139億美元)。

周二Aker BP股價上漲6%，Lundin能源上漲4%。

交易將透過22.2億美元支付，以及Aker BP發行的2.719億股新股並分配給Lundin能源的股東。

兩家公司表示，合併後的公司2021年估計每日的石油產量為40萬桶當量，預計2023年將增至47.5萬桶。

雙方補充指出，到2026年產量可能降至35萬至40萬桶之間，之後隨著更多新油田的投產，並帶來額外的增長潛力，產量到2028年可能再次升至估計的52.5萬桶。

交易完成後，Aker將擁有合併後公司的21.2%股份，BP(英國石油)擁有15.9%，Lundin持有14.4%股份。