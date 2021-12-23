軟板、載板設備需求強勁，且佈局已久的電測機設備將於明年正式出貨，為設備廠牧德(3563)明年營運增添動能，牧德董事長江光夏表示，電測設備已準備就緒，明年營運成長幅度會比今年好，有機會挑戰歷年新高。

牧德在今年TPCA展，展示公司佈局已久的電測設備，汪光夏坦言，電測機門檻真的很高，認證比預期久，公司針對電測機開發自有晶片也是困難度不小，仍在努力中，目前電測設備在客戶端做最後的測試，預期明年可望正式出貨，為公司營運增添新動能，期待機台加上自有晶片後能突破電測機推展障礙。

牧德近幾年持續擴大產品領域，從PCB軟板、載板再跨入半導體、Smart Camera等，受惠於載板及半導體廠積極擴產，牧德今年前3季稅後盈餘為6.59億元，年增26.44%，每股盈餘為14.74元；累計前11月合併營收為25.55億元，年成長15.46%。

儘管設備廠亦有零組件缺料壓力，牧德因關鍵零組件一年前就下單，庫存可以支撐到2022年9月，未對公司設備交機造成影響。

汪光夏表示，明年成長主要動能在於載板、軟板及電測機設備，明年成長幅度會比今年好，有機會挑戰歷年新高。