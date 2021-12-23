大陸國務院副總理孫春蘭19日從浙江紹興趕赴陝西西安調研指導疫情防控工作。西安疫情由境外疫情引發，目前已擴散到14個區，出現了社區傳播，疫情處於暴發期，防控形勢複雜嚴峻。孫春蘭強調，要爭分奪秒推動各項防控措施落實，應檢盡檢、應隔盡隔，盡快切斷傳播途徑、遏制疫情擴散，快速流調排查，確保8小時內將風險人員轉運隔離到位，加強重點場所防控，防止發生疫情外溢。

截至今（23日）凌晨零時，西安本輪疫情已累計報告確診病例143例，並且外溢到同省延安、咸陽，以及廣東東莞和北京四地，相關確診病例173例。目前除西安宣布全市實施社區封閉管理外，延安市今起全市客運、巴士服務暫停7天；計程車、網約車司機開車需持48小時核酸無感染證明，並要求市民非必要不離開當地。咸陽市昨晚8時起也實行全市域交通管控，禁止市民前往西安，對西安返回人車一律勸離。

孫春蘭強調，要統籌資源力量，加強重點區市、重點場所、重點人群防控，減少人員聚集和流動，加強風險人員區域協查，防止發生疫情外溢。

25日將在西安參加碩士研究生考試的大陸考生有13.5萬人，長安大學是這次疫情的集中區，涉及考生較多，目前學校疫情得到妥善處置。孫春蘭指出，要繼續開展核酸篩查和健康監測，做好環境消殺、生活保障、心理疏導等工作。要精心組織研究生入學考試，按照「分類處置、分點包人」的原則，對密接、次密接考生送考上門，做到應考盡考，確保師生安全和考試安全。

孫春蘭強調，外防輸入是疫情防控的重中之重，關鍵是要關口前移、抓好預防。每個口岸城市要對入境、轉運、隔離酒店、定點醫院等環節的閉環防控措施，逐一進行再排查、再加固、再落實，盡快補短板、堵漏洞，嚴格做到空間分區、人員分類、互不交叉，「人、物、環境」同防，堅決守住疫情防控的國門。各地各部門要加強防控工作的組織領導，強化基層基礎工作，基層工作要落實，基礎工作要紮實，防控責任要壓實，嚴防死守、紮實細緻做好「兩節」（元旦、春節）期間疫情防控工作。