工業電腦廠研揚(6579)今日召開線上法說，總經理林建宏表示，2021年營運受疫情及缺料二大黑天鵝影響，但危機也帶來轉機，陸續接獲PCR檢測、網安、自助結帳、半導體設備等大單，目前訂單能見度已達明年第二季，看好明年營運成長動能顯著增溫。

研揚2021年前三季合併營收42.31億元、年減5.71％，但以美元計價營收仍微增0.25％。毛利率28.45％、營益率6.03％，低於去年同期31.88％、10.26％，歸屬母公司稅後淨利1.49億元、年減43.99％，每股盈餘1.4元，均為近年同期低點。

不過，隨著生產及出貨狀況改善，研揚營運自第三季起逐步回溫，11月自結合併營收創7.27億元新高，月增達38.65％、年增達58.98％。累計前11月合併營收54.83億元、年增，扭轉前10月衰退態勢，重返成長軌道、改寫同期次高。

林建宏表示，研揚今年營運持續受疫情及缺料二大黑天鵝相互影響，但這些危機也為業務帶來轉機，疫情使PCR檢測、自助結帳設備、網安等新商機需求大增，缺料則帶動半導體廠、半導體設備業務需求，今年陸續在全球各地取得許多大型訂單。

同時，人工智慧（AI）亦帶動得來速、自駕輔助系統、車聯網（iRSU）等需求商機，林建宏表示，目前進行中的專案達164件、潛在商機估達4160萬美元。

林建宏表示，研揚今年機板及系統產品各約55％及45％，其中後者在AI及邊緣運算平台產品成長近3倍，網通成長表現亦佳。預期可望使研揚今年AI應用營收貢獻占比，從先前的1～2％顯著提升，未來有機會提升至10％。

林建宏指出，今年首季訂單出貨比（B/B Ratio）曾高達2.1，至第三季仍有1.8，預期全年平均可達1.7。林建宏表示，目前訂單能見度已達明年第二季，對明年營運相當看好，以目前在手訂單換算，可望至少帶動營收成長1成，但仍需視缺料、塞港等因素影響。

林建宏表示，華碩今年在缺料上協助許多，下半年零組件缺料稍有好轉，使營收逐步改善，預期第四季及明年首季缺料都會比今年上半年好得多。但零組件長短料狀況仍在，且上下半年缺料項目略有不同，目前預期要全面改善，至少得到明年第二季後。