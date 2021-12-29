日前，印尼首都雅加達明訂從2022年開始，當地最低薪資每個月不能少於464萬印尼盾，約326美元。若以目前的薪水相比，增幅在5%左右。

雅加達省長表示，雇主每個月不得支付員工最低薪資以下的金額。適用對象是，只要是在同一家公司至少工作一年的都算。其實，雅加達當地政府原先只願意幫勞工的每月最低薪資提高0.85%而已。不過，在一些工會施壓下才會改變原來政策。

雅加達的勞動人力部也指出，最低月薪326美元有法律約束力，而且不會再有任何變動。但對尚未從新冠疫情中，恢復營運體質的企業來說，還是可以有商榷空間的。

另方面，雅加達商會卻譴責當地市政府蠻橫獨行，單方面就訂出每月最低薪資，並撕毀之前曾相互商議過的方案。該商會也曾表示，雅加達每個月最低薪資，已從2015年的270萬印尼盾，增至2021年的440萬印尼盾，漲幅趨近65%。若這次再漲工資，只會給好不容易從疫情中漸漸復原的企業，無疑再加重人事負擔。