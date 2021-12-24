花蓮好山好水全台皆知，但花蓮也有著城市較少面對的難題，尤其是地震和颱風多，以及少子化、人口老齡化等等。一見到首位五星女縣長徐榛蔚，看到的不是強勢領導風格，而是滿滿溫柔笑容，談到施政的壓力，她說最大的壓力當然無法預測的天災地震，而她最重視就是教育，難怪施政滿意度上的表現，徐榛蔚領導的花蓮在教育指標都名列前茅。

【花蓮三年更精品 徐榛蔚用微笑承壓】

因為地形關係，花蓮地震和颱風成為無可預知的危機，提到施政的壓力，徐縣長較沈重地說：「因為颱風還有氣象可預測，地震就很難預知」，每次只要有震動訊息，無論任何時間人在何處，她都會緊盯著所有狀況，動員起各相關單位，她最感謝鄉親配合徹底執行各項危機處理，大家才能一起平安渡過。

採訪這天，徐榛蔚帶著大家到野菜學校參觀智能農業，她說要創造花蓮縣為有機首都，因為有機農地佔全國四分之一，她穿著雨鞋踩進農地，介紹地上農作物，這裡和計劃性的大遍農作地不同，有機農品是在自然環境下播種生成，為了達到智能農業目標，花蓮從小學到大學都有相關課程銜接。

談起農業，徐榛蔚到有機農田可以說出各種菜苗的成長情況。(圖/中時新聞網攝)

【重教育和青年 青創基地讓年輕人安居樂業】

徐縣長有三個孩子都長大了，每個都是親手拉拔，她愛孩子、重教育，到國小看學生們上課，就像看自己孩子般開心，為了能提升教育品質，更跟得上現代化的腳步，推動全國第一個「智慧教育中心」，她說這不只是為了孩子，也是為提昇為智慧城市的基礎。

最重視教育的徐榛蔚，把學生當自己孩子，也首創全國第一個智能教育中心。(圖/中時新聞網攝)

在一聲一聲的茉莉花歌聲中，看得出喜歡音樂，重視藝術和美感的徐榛蔚一臉滿足地陶醉在孩子們稚嫩而清亮的歌聲中。她說自己不是最聰明，但她喜歡每個角色，也全力投入去做，難怪在學校看到她和學生唱歌、在豐年祭中幾乎每首歌她都會跳和唱，毫無生澀。

除了兒童老人外，青年也是花蓮的寶貝，徐縣長提到特別為年青人打造的「青年成家住宅」就很開心，可以讓年青人安心地住下來，這裡也得國家卓越建設獎，只要250萬，年青人就可以安心地搬進有房有地的新家。

有很多小農好朋友，徐榛蔚重視新生代農友，提供非常多補助予以支持。(圖/中時新聞網攝)

在進入徐榛蔚的祕密基地-傳統小市場，就可看出她是愛買菜做菜的縣長。問徐縣長最愛哪個角色？她說，要做自己最好，以前只要有空就儘可能自己買菜菜，可以紓解壓力，所以談到菜價騙不過她。

她，就是走進市場、走到學校、踩在農地，危機第一線上全程坐陣的徐榛蔚。

原來五星縣長也是不好當的。

◎ 徐榛蔚小檔案

生日：1968年10月12日天秤座

黨藉：中國國民黨

學歷：中國文化大學音樂系學士（主修笛子、副修鋼琴）

重要經歷：立法委員

家庭：丈夫為現任立法委員及前任花蓮縣縣長傅崐萁、育有二女一子。